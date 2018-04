Karmann, meer dan een eeuw dakkunsten

Door: BV

ls er één naam doorheen de autogeschiedenis met cabrio’s verbonden is gebleven, dan is het onbetwistbaar die van Karmann. Het verhaal begint op 1 augustus 1901 als Wilhelm Karmann in het Duitse Osnabrück eigenaar wordt van een koetsenfabriek. In 1902 verlaat de eerste autocarrosserie met Karmann-signatuur de werkplaatsen. Tijdens het autosalon van Berlijn in 1905, toonde Wilhelm Karmann niet minder dan vier eigen koetswerken voor auto’s. In 1908 wordt de Opel ‘Stadscoupé’ geboren bij Karmann, aangedreven door een 14 pk motor. Een heel belangrijk jaar is 1913, want dan wordt het 1e patent voor een vouwdak aan Karmann uitgereikt door het ‘Kaiserliche Patentamt’. Dat trekt de aandacht van heel wat grote namen uit de autowereld van toen, inclusief onze toenmalige Belgische trots, Minerva.

In de twintiger jaren start bij Karmann de echte serieproductie en maakt hout plaats voor staal. Begin de 30-er jaren bouwt Karmann de Adler Standard 8-Cabriolet naar een ontwerp van de drijvende kracht achter het Bauhaus-design, Walter Gropius. In die tijd ontstaat ook de ontwikkelings- en productieafdeling voor cabriokappen als belangrijke pijler voor het bedrijf. En dan komt in 1949 de productie van de legendarische Kever Cabriolet op dreef, een wagen waarvan tot 1980 liefst 332.000 stuks de fabriek in Osnabrück verlieten. In 1952 overleed de stichter van het bedrijf, waarna zijn zoon de zaak verder zette. In 1955 verscheen de Karmann Ghia, een ontwerp van Luigi Segre, gebaseerd op VW-techniek en verdeeld via het VW-dealernet. Vanaf 1957 werd ook een Cabriolet leverbaar, waarvan er niet minder dan 80.877 stuks werden geproduceerd. Vandaag is dit een zeer geliefde oldtimer. De totale productie van de Karmann Ghia oversteeg de 500.000 stuks.

Karmann biedt zijn klanten een drieluik: een technische ontwikkelingsafdeling, met alle faciliteiten als een modelmakerij en specialisten voor het vervaardigen van prototypes; een eigen assemblageafdeling voor de volledige bouw van auto’s; een afdeling gespecialiseerd in onderdelen voor carrosserie, daksystemen en productieapparatuur. De vandaag zo razend populaire ‘twee-in-één’ trend bij de cabrio’s werd aangezwengeld door Mercedes-Benz, dat in 1996 de SLK voorreed als een coupé, die na een druk op de knop werd omgetoverd tot een roadster. Zijn stalen vouwdak is echter de verdienste van Karmann. In opdracht van Mercedes-Benz ontwikkelde het de ‘Retractable Hardtop’ (RHT), zoals dit technische juweeltje intern werd aangeduid. Karmann mag de pluim op zijn hoed steken voor de volledige dakconstructie, inclusief de technische en mechanische infrastructuur. De grote betrokkenheid van Karmann deed de invloed van deze toeleverancier ook gelden op de ontwikkeling van het verdere koetswerk. Sinds de productiestart van de eerste generatie SLK in september 1995, fungeert Karmann als leverancier van dakmodules, die ‘just in time’ aan de montageband van Mercedes in Bremen worden afgeleverd. De eerste generatie van de SLK wist meer dan 300.000 kopers te bekoren.

Nadat Karmann sinds 1991 cabriodaken leverde aan Renault, hielp het in 2003 de Renault Mègane II aansluiten bij de populaire coupé/cabrio-trend. Het deed er nog een schepje bovenop, door de Fransman als eerste ook nog een panoramisch glazen dak te leveren. Nissan investeerde 140 miljoen euro in de ontwikkeling van de Micra C + C. Voor de eerste wagen van dit type dat door Nissan gebouwd wordt, gingen de Japanners eveneens een samenwerking aan met het vermaarde Duitse Karmann. Karmann produceert de dakconstructie en levert ze aan de fabriek in het Britse Sunderland. Daar werd naast de lopende band voor de Micra een annex-station ingericht voor de off-line montage van het dak.

Sinds 1949 verlieten meer als 3 miljoen volledige wagens de Karmann-fabrieken. Het aantal wagens met of zonder vouwdak waar Karmann een rol in heeft gespeeld, is nauwelijks bij te houden. We noemen hier de Porsche 365B hardtop, de Porsche 911/912, de BMW 3.0CS, de Ford Escort Cabrio (1990 – 1997), Renault 19 Cabrio (1990 – 1996), vanaf 1996 opgevolgd door de Mègane Cabrio, vier generaties VW Golf Cabrio (1e generatie van 1978 tot 1993), de Audi 80 cabrio (1997 – 2000), de Mercedes-Benz CLK (1997 > ) en zelfs de Jaguars XJS – V12 (1988) en XK8 (1996 >). Sinds begin 2003 rolt de Chrysler Crossfire van de band bij Karmann in Duitsland. Toen Dieter Zetsche nog in Amerika gestationeerd was als president van de Chrysler Group, stelde hij de wagen als volgt voor: “De Chrysler Crossfire brengt Route 66 en de Duitse Autobahn samen, hij symboliseert de versmelting van Daimler-Benz en Chrysler”. Ook de Crossfire roadster is een Karmann-product.

Vandaag stelt Karmann meer dan 8000 mensen tewerk. Naast drie fabrieken in de omgeving van de hoofdzetel in het Duitse Osnabrück en goed voor zowat 6000 banen, produceert Karmann in Noord-Amerika, Brazilië en Portugal. In Brazilië produceert het zelfs sinds 1998 de legendarische LandRover Defender. Bij Karmann in Duitsland rollen momenteel de Audi A4 Cabriolet, Mercedes-Benz CLK Cabriolet, Chrysler Crossfire Coupé en Roadster als volledige wagens van de band. Daarnaast bouwt het daksystemen voor de Renault Mègane II CC, de VW New Beetle Cabriolet en de Nissan Micra C+C. Vergeten we tot slot zeker niet de ruwbouw van de dakmodule voor de Mercedes-Benz SLK, goed voor ruim 60.000 stuks in 2005.