Golf diesel bestaat 30 jaar

rie decennia geleden bracht Volkswagen voor het eerst een compacte middenklasse met dieselmotor uit. We spreken 1976 en slechts 10% van de personenwagens zijn uitgerust met een dieselmotor. Het aandeel wordt verdeeld tussen 3 of 4 merken, waarvan de motoren op “zware olie” stammen uit vrachtwagens en zelfs landbouwtractoren. Ze waren uitgesproken kortademig, maar vielen in de smaak bij taxibedrijven en andere kilometervreters.

De Golf was twee jaar eerder op de markt gebracht en werd in 1976 als één van de eersten in z’n segment met een dieselmotor aangeboden. Volkswagen plaatste een vooruitstrevende zelfontbrander onder de kap; voor het eerst in de geschiedenis zou een blok van een benzinemotor dienst doen als basis voor een dieselaggregaat. Wegens het fundamenteel verschillende verbrandingsproces moest de cilinderinhoud van de 1,1l viercilinder vergroot worden tot 1,5l. Tal van onderdelen werden opnieuw ontwikkeld in functie van de belasting ervan. De dieselmotor draaide bijna tweemaal sneller dan alle andere zelfontbranders uit die tijd.

De 805kg zware Golf had aan 50pk en 82Nm voldoende om een topsnelheid van 140km/u te halen. De acceleratie naar 100km/u nam 18 tellen in beslag. Cijfers die ruwweg vergelijkbaar waren met die van de Golf benzine met hetzelfde vermogen. Het verbruikscijfer van slechts 6,5l/100km was in die tijd verbazingwekkend laag. Z’n zuinigheid prikkelde het publiek dat –vooral in België, Oostenrijk en Frankrijk- de afgelopen 30 jaar massaal voor dieselbrandstof koos.

De huidige Golf diesel, in z’n basisversie met 90pk, is een halve meter langer en een half ton zwaarder dan z’n stamvader. Maar het vermogen verdubbelde ei zo na en het koppel ligt met 282Nm tweeënhalf maal hoger. Dertig jaar later is de Golf diesel 30% sneller in de sprint naar 100km/u en verbruikt hij nog 16% minder…