Scherp geprijsd en opvallend vlot: MG 3 Hybrid+

Door: BV

Terwijl heel wat Chinese automerken nu pas hun eerste stappen op de Europese en Belgische markt wagen, is MG zo stilaan al een vaste waarde. Het heeft bijvoorbeeld een degelijk dealernetwerk dat op een traditionele manier werkt. Dat is laagdrempelig. En dat laatste kan je ook zeggen van het nieuwste model van het bedrijf: de MG3. Da’s een auto met compacte afmetingen en een hybride aandrijflijn. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een frontale aanval is op de Toyota Yaris. Een gevecht dat deze nieuwe MG3 overigens met wel wat troeven aangaat.

De prijs van de MG 3 Hybrid +

Net zoals alle andere modellen van MG is ook deze compacte hybride scherp geprijsd en goed uitgerust. Zo heeft hij altijd een slimme cruise-control en automatische airco. Hij is er vanaf 20.985 euro - zo’n vijfduizend euro minder dan de eerder al aangehaalde Toyota. Hij is bovendien ruim tien centimeter langer dan de Japanner. Ruimte die je onmiskenbaar terugvindt op de achterbank en in de koffer die tussen 293 en 983 liter (met neergeklapte achterbank) groot is.

Vlotte jongen

De echte troefkaart van de MG3 Hybrid+ hebben we nog niet eens gehad. Dat is de aandrijflijn. Die heeft immers opvallend veel pit. Een viercilinder met 1,5 liter inhoud wordt gecombineerd met een elektromotor voor zo maar eventjes 192pk en 400Nm trekkracht. Vanuit stilstand kan je naar 100km/u sprinten in 8 tellen. Dat is in het B-segment zo een beetje wat je van een GTI-verwacht. Zo rijdt de MG3 trouwens niet - hij is eerder comfortabel dan dynamisch.

Maar de acceleraties, ook wanneer je al op snelheid bent, zijn ‘moeiteloos’ te noemen. Het is een vlotte, comfortabele auto waarbij je nooit zelf moet schakelen. MG monteert standaard wat het een ‘drietrapsautomaat’ noemt, maar wat in realiteit een CVT-automaat is die bij voorkeur terugvalt op één van drie voorgeprogrammeerde verhoudingen. Daardoor voelt het allemaal wat natuurlijker aan dan wat je met deze technologie verwacht. En nog een meevaller: de aangedreven voortrein krijgt het ook allemaal op het asfalt gezet. Dat gaat allemaal gepaard met een verbruiksgemiddelde van 4,4l/100km (opgegeven verbruik) en een testverbruik van 5,4l/100km. Allemaal puike cijfers.

Wat kan beter?

Maar natuurlijk is de MG3 niet perfect. Het uiterlijk is een beetje generisch en er zijn zeker moderner ogende creaties op de markt. Het stuur heeft wel een hoogteverstelling, maar die is zo beperkt dat het met de rijhouding erop of eronder is. Wie een MG3 overweegt, moet dat absoluut eerst uitproberen. Tenslotte krijg je wel twee digitale schermen, maar is zowel de afleesbaarheid ervan (licht, contrast, reflectie) als de structuur (menu’s, gegevensweergave) voor verbetering vatbaar.

De conclusie dan: dat is toch dat de MG3 een opvallend vlotte, aangenaam rijdende auto is die vlot presteert en daar weinig benzine voor terugvraagt. Als je tenminste niet over de minpunten struikelt.

Technische gegevens MG3 Hybrid+