De nieuwe Renault R5 getest

Door: JB

Tussen 1972 en 1996 rolden niet minder dan negen miljoen exemplaren van de R5 van de band. Inmiddels is het design iconisch. Renault brengt het model nu terug. Zijn contouren knipogen naar het model van destijds, maar z’n aandrijflijn is in deze nieuwe incarnatie helemaal elektrisch. Begin volgend jaar moet een instapversie van minder dan 25.000 euro op de shoppinglijst prijken van die betaalbaar elektrisch wil rijden. Die instapversie wordt minder krachtig, krijgt een kleinere batterij van 40kWh en zal ook wat uitrusting missen ten aanzien van de uitvoeringen die nu op de markt losgelaten worden. De R5 zou wel eens één van de belangrijkste nieuwe auto’s van de jongste jaren kunnen blijken.

Is een plus:

Met het design zit het alvast goed. Renault wist de vormgeving van weleer goed te vertalen naar hedendaagse normen. Niet alleen aan de buitenzijde trouwens. Binnenin valt nog iets anders op: de afwerking is uitzonderlijk voor een merk dat zichzelf niet als ‘premium’ probeert te verkopen. Beter dan in sommige nieuwe BMW’s. Merk ook op dat Renault één knop voorziet waarmee je het gros van de hedendaagse irritante rijhulpmiddelen - waarvan ik het nut in twijfel durf trekken - kan uitschakelen.

Nog uitstekend, is hoe de R5 rijdt. Renault weerstond de drang om de auto té krachtig of te zwaar te maken. Hij voelt niet zwaar aan (gewicht: 1,5 ton) en laat duidelijk weten wat het onderstel doet. Strak, maar niet te klinisch of oncomfortabel. Stil is hij ook. Tijdens de testrit bleek hij ook zuinig. Ik verbruikte 12,7kWh over een gemengd parcours - minder dan het merk opgeeft. Ik ga ervan uit dat je met deze versie gemakkelijk 350 kilometer ver kan rijden.

Wat kan beter?

“ de afwerking is uitzonderlijk ”

Het gebeurt niet vaak, maar het is flink zoeken naar echte minpunten. Deze R5 kan snelladen, maar dat blijft beperkt tot 100kWh. Dat mocht wat meer zijn, al stamp je de accu wel nog altijd van 15 naar 80 procent in een half uur. Nog een spijker die ik op laag water vond: de koffer is niet de meest praktische. Het blijft in de eerste plaats een stadsauto.

Tekst: Joost Bolle

Technische gegevens



Aandrijving: Elektromotor

Vermogen: 150 pk

Trekkracht: 245 Nm.

Batterij: 52 kWh

0-100 km/u: 8 sec.

Topsnelheid (begrensd): 150 km/u

Autonomie: 410 km

Lengte: 3,92 meter

Koffer: 326 liter

Laden AC: 11 kW

Snelladen DC: 100 kW

Vanafprijs: 32 900 euro