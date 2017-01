BIVV wil psychologische test na overtreding

Door: BV

Een uitspraak van de Dendermondse verkeersrechter Peter D’Hondt, die suggereert dat verkeersovertreders pas weer achter het stuur mogen kruipen na een psychologische test, kan deze morgen op bijval rekenen van het BIVV - het Belgische Instituut voor VerkeersVeiligheid. Dat blijkt uit een interview van Radio 1-programma Houttequiet met Ludo Kluppels, verkeerspsycholoog bij dat instituut.

Risicogedrag identificeren

Het BIVV pleit er tevens voor dat rijinstructeurs tijdens de opleiding risicogedrag kunnen identificeren en desgevallend negatief advies kunnen uitbrengen.

2% zijn 'hufters' in het verkeer

Het BIVV citeert een Frans onderzoek van een verzekeringsmaatschappij waaruit moet blijken dat 2% van de verkeersdeelnemers (of op z’n minst die in de betrokken doelgroep) systematisch asociaal gedrag vertoont. ‘Hufters’ is het woord dat viel. ’Dat zijn de mensen waarvan we ons moeten afvragen of die wel moeten rijden’ zegt Kluppels.

Kluppels sluit tenslotte af met de melding dat autobeheersing of respect voor de regels niet het belangrijkste is in de auto. Maar dat bekommernis met andere weggebruikers bovenaan de prioriteitenlijst moet staan.