CRX in het ei: Honda Remix

Door: REDACTIE

Honda stelt in Los Angeles niet alleen een Acura tentoon, maar heeft ook nieuws onder eigen merknaam. Het gaat om de concept car Remix. Dat is een compacte tweedeurs die dankzij een laag gewicht, een héél potige viercilinder benzinemotor en een stug afgesteld onderstel een betaalbare sportwagen voor dagelijks gebruik moet zijn. In de aandrijflijn zit ook nog een handgeroerde zesbak en de stoppers zijn van specialist Brembo.

Het recept klinkt alvast bekend… Honda deed dat immers al eerder met de CRX. En zelfs de klank van ‘Remix’ lijkt er een beetje op. De constructeur zelf beweert dat de Remix een zuivere concept is en dat er geen plannen voor productie zijn. Jaja…

De kleine sportieveling is een shooting brake, wat zoveel wil zeggen als een coupé met een hoge kont. In de praktijk levert dat doorgaans verrassend veel bergruimte op. Het design liegt er ook niet om… luchthappers op de flanken, een diffuser achteraan, buitenmaatse wielen en sterk geaccentueerde wielkasten.