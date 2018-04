Citroën Revolte out zichzelf

Door: BV

Meer dan een tip van de sluier had Citroën nog niet gelicht, maar nu heeft de mysterieuze concept van het merk zich geout. De beelden gaan overigens niet gepaard met enige uitleg, dus het blijft nog speculeren.

Het lijkt erop dat Citroën eindelijk toegeeft aan de decennia lange roep om een incarnatie van de 2PK, want het lijnenspel van deze Revolte gedoopte concept car, vertoont behoorlijk wat modernistisch geïnterpreteerde verwijzingen naar dat iconische model. Op de neus prijkt overigens het nieuwe DS-logo, wat suggereert dat een productieversie zich naast het bestaande gamma schikt. We mikken dan op DS4, op basis van de aanstormende nieuwe C4. Het model heeft immers twee deuren meer dan de DS3, die eveneens in Frankfurt debuteert. De portieren bestaan uit conventionele exemplaren vooraan en tegengesteld openzwaaiende deurtjes op half formaat achteraan. Het geheel past binnen een bolle omlijsting die zo uit het profiel van de Eend (of Geit) lijkt te zijn gesprongen. De zonnecellen in het lamellen schuifdak ruiken naar hybride, maar nogmaals - zekerheid is er pas volgende week.