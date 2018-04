Hummer O2 wint LA Design Challenge

Door: REDACTIE

General Motors heeft op de LA Autoshow de Design Challenge gewonnen. De Californische designstudio bedacht de O2, een terreinwagen die zo milieuvriendelijk is dat hij het milieu vooruit helpt. De grootste vondst van de ontwerpers – uiteraard puur theoretisch – zijn koetswerkpanelen waarop algen gecultiveerd worden. Die zetten carbondioxides in de lucht om in zuivere zuurstof.

De aandrijving geschiedt door vier in de wielen ingewerkte brandstofcellen die een hydraulische wielmotor aandrijven. De waterstoftank zit centraal in het voertuig, waar hij de meeste bescherming geniet. Vorig jaar won GM de wedstrijd ook al, met de GMC PAD Concept; een mobiele loft.