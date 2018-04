Audi presenteert de nieuwe A5 Cabriolet

Door: BV

De nieuwe Audi A5 Convertible is groter en lichter dan z’n voorganger en gaat in amper 15 tellen uit de kleren. En van het design staat niemand te kijken. Verzorgd, maar perfect voorspelbaar. Niet moeilijk, want de A5 Cabriolet was het enige lid van de A5-familie dat nog niet voorgesteld was. De Coupé en vijfdeurs Sportback hebben we immers al achter de kiezen.

Een pak stijver

De gewichtsbesparing bedraagt 40kg. Een zaak die indrukwekkender wordt wanneer je in je achterhoofd houdt dat de torsiestijfheid van het model met zo maar eventjes 40% is toegenomen. Een lichte auto wordt de dakloze A5 er echter niet van. Een voorwielkrabber met 2.0 TDI-motor blijft maar net onder 1,7 ton.

Open in 15 tellen

Met één enkele druk op de knop, en voortaan tot snelheden van 50km/u, gaat de stoffen kap van boven de vier zitplaatsen in amper 15 tellen. Terug dicht neemt 3 seconden extra.

Groter en ruimer

Er komt tussen beide assen niet eens 2cm bij, maar dat is voldoende voor wat meer binnenruimte. Daar is ook bijna 3cm extra breedte gevonden. Voor de ellebogen. De koffer wordt ook een flink stuk ruimer. Er past nu 380l. Voorheen was dat slechts 320l. En een 50:50 deelbare achterbank is standaard.

Motoren en prestaties

De motoren kennen we allemaal al van de Coupé en Sportback. Je krijgt bij je aankoop dus en brede waaier vier- en zespitters onder je neus. De topper is, voorlopig tenminste, een 3-liter V6 met 354pk en 500Nm trekkracht. Die zit al na 5,1 tellen aan de honderd en gaat door tot in de begrenzer bij 250km/u. We zeggen ‘voorlopig’ omdat er ook een RS5 zonder dak aan zit te komen. Die krijgt de door Porsche ontwikkelde (zie hier) V8 met 440pk en 550Nm onder de kap.

Wanneer is hij te koop?

Audi opent de orderboeken wellicht al snel. Maar dan moet je even het verstand op nul zetten en blind kopen. Wie hem eerst bij de dealer wil aanschouwen en proeven stipt maart 2017 aan in z’n agenda. Net op tijd voor de lente dus.