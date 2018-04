Door: REDACTIE

Op de vooravond van Sinterklaas liep in het Britse Sunderland de eerste Nissan Qashqai van de band. De Qashqai (spreek uit Kaskai) is een compacte crossover die een combinatie is van het beste van een traditionele hatchback gezinsauto met als optie een geavanceerd vierwiel aandrijvingssysteem.

In Sunderland zullen naast de Note, Primera, Micra en Micra CC 130.000 Qashqai’s per jaar worden gebouwd. Dat brengt de totale Nissan-productie in het U.K. tegen einde 2007 op 400.000 eenheden. Een record voor deze algemeen als beste aangeziene autofabriek van Europa. Het is meteen de afronding van 20 jaar Nissan geschiedenis met o.a. ook de lancering van drie nieuwe modellen in de laatste 16 maanden (Note, Micra CC en nu dus de Qashqai). Voor de Qashqai investeerde Nissan 322,8 miljoen Euro en zorgt voor een bijkomende werkzekerheid van 3.000 man/vrouw in de Sunderland-fabriek en bij de regionale toeleveranciers. De nieuwe crossover is het eerste model dat wordt gebouwd volgens het “Nissan Integrated Manufacturing System” dat voortaan in alle Nissan fabrieken van de wereld wordt overgenomen. Het voordeel van dit systeem is de kortere laadtijd, de verbeterde ergonomie, de multi-modellen op dezelfde productielijn, de eenheden die in de omgeving worden geassembleerd en de verbeterde integratie van de toeleveringsbedrijven.

Binnen de vier weken draait de productie op volle toeren en de verdelers krijgen in heel Europa een volledige voorraad teneinde de verkoopstart van einde februari te halen. Er zijn drie uitrustings- en vier motorenversies. De benzineversies 1.4 en 1.6 en de 1.5 diesel zijn vanaf februari leverbaar. In april volgt een volledig nieuwe 2.0 liter diesel.

Ongeveer 80% van de Qashqai productie wordt geëxporteerd waarvan het grootste aantal naar continentaal Europa. De overzeese markten zijn het Midden-Oosten, Australië, Zuid-Afrika ook …Japan. Het is, na de Primera, het tweede Sunderland-model dat naar het moederland wordt uitgevoerd.