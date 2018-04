Dit is de nieuwe Mitsubishi Lancer

Door: REDACTIE

In Detroit onthult Mitsubishi de nieuwe Lancer, waarvan vandaag de eerste beelden werden vrijgegeven. De nieuw sportief ogende berline volgt op de Concept-X en Concept Sportback studiemodellen, die aan de basis liggen voor het dynamische lijnenspel van de nieuwe telg. De 4,565 m lange en 1,760 m brede Lancer is gebaseerd op het "Project Global" platform van MMC, een flexibele architectuur die ook de basis vormt voor de nieuwe Outlander.

De Lancer zal in Europa vanaf september 2007 verkrijgbaar zijn. Het aanbod geleidelijk aan worden uitgebouwd tot een volledig gamma. De verschillende versies zullen verkrijgbaar zijn met 5 verschillende motoren, waaronder de 140 pk sterke 2.0 Common Rail Diesel van VAG die nu al de Grandis Di-D en Outlander Di-D aandrijft. Afhankelijk van de variant zullen deze motoren zijn gekoppeld aan een manuele 5- of 6-versnellingsbak, een CVT, een 4-trapsautomaat of een gerobotiseerde 6-bak met dubbele koppeling en schakellepels aan het stuur (de DSG-automaat van VW-Audi!).