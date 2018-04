Door: REDACTIE

De voorstelling van de Mazda Nagare Concept Car is nog niet helemaal koud, of de constructeur komt al met de eerste informatie van de volgende etappe in z'n reis naar een nieuwe stijl; de Ryuga. Net als de Nagare maakt die vooral gebruik van vloeiende lijnen. Sterker nog: Ryuga betekent ‘Gracious Flow'. Erg spraakzaam is de constructeur niet. De nieuwste stijloefening van het Japanse bedrijf wordt in januari in Detroit voorgesteld.