Honda Step Bus Concept

Door: REDACTIE

De meeste constructeurs pakken meteen bij het begin van een Salon uit met nieuwigheden, maar Honda wachtte tot het eind van de LA Motorshow om de aandacht van de journalisten op de Step Bus te vestigen. De monovolume moet vooral fungeren als een denktank voor toekomstige praktische oplossingen, productieplannen voor het hoekige busje zijn er niet.

Achter de gigantische enkele schuifdeur schuilt een opvallend sobere boordplank, inklapbaar en moduleerbaar zitmeubilair en bergruimten tegen het dak. Door de compacte afmetingen is er overigens geen zee van ruimte. Je kan er met maximaal vijf zitten. Wellicht vinden we die vondsten in een model uit de toekomst terug.