Fiat designwedstrijd

Door: REDACTIE

Design Italian way' is een wedstrijd die Fiat Auto in november 2006 opstartte en die loopt tot september 2007. De deelnemers behoren allemaal tot de meest befaamde designscholen ter wereld. Het gaat om het Istituto europeo de Design (Turijn), de Faculty of Design van Milan Polytechnic, het Center for Creative Studies (CCS) in Detroit, de Coventry University of Art and Design, de Tokyo Communication Art, de Stroganov State University van Moskou, het National Institute of Design van Ahmedebad in India en het Institute of Design van de Umea-Universiteit in Zweden.

Het doel van deze grote wedstrijd is vernieuwende ideeën vinden en nieuwe designpistes verkennen die in aanmerking kunnen komen bij de ontwikkeling van de toekomstige modellen van de verschillende merken van de Italiaanse groep (Fiat, Alfa Romeo et Lancia). Op het einde van de wedstrijd worden er 24 beurzen toegekend aan de meest geslaagde projecten zodat de studenten vijf maanden lang voltijds in een van de designbureaus van Fiat, Alfa Romeo en Lancia aan de slag kunnen.

De projecten worden in juni 2007 aan een eerste selectie onderworpen waarbij de drie interessantste projecten van elke school in de prijzen vallen. Vervolgens wordt het werk van de 24 winnaars voorgesteld tijdens een grote tentoonstelling in juli 2007. Tot slot worden in september 2007 drie laureaten geselecteerd.