Jeep Trailhawk is bijna dakloos

Door: REDACTIE

Op het Autosalon van Detroit zal Jeep de Trailhawk voor het voetlicht rijden. Dat is een stijlstudie van een wel heel dynamische terreinwagen. Die dankt z'n naam aan de onder wenkbrauwen weggestoken koplamen. Die kwade blik doet volgens de ontwerpers aan een roofvogel denken.

De Trailhawk is gebaseerd op de nieuwe vierdeurs Jeep Wrangler, maar zorgt met een sterk gewelfde voorruit, een opgetrokken gordellijn en een relatief laag dak voor een veel gespierdere blik. Jeep laat niet na dat te benadrukken door ook nog eens onheus grote velgen (22-duims) te monteren. Onder de kap zit een 3.0l Bluetec diesel die z'n milieuvriendelijke aard combineert met een vermogen van 215pk en 510Nm trekkracht.

De dakconstructie van de Trailhawk bestaat uit twee uitneembare glazen panelen en een verstevigingsbalk die over het midden van de voorruitomlijsting tot de C-stijl loopt. Omdat de B-stijl achterwege werd gelaten en de vier zijruiten geheel in de portieren kunnen verzinken, moet de sensatie weinig onderdoen voor die van een cabriolet, zo klinkt het bij het constructeur. Die dwarsbalk is uiteraard noodzakelijk voor de stevigheid.