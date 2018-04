Rolls-Royce doet het dak af

Door: REDACTIE

Rolls-Royce introduceert een edele convertible op basis van de Phantom. Die krijgt de naam Phantom Drophead Coupé. De vormgeving leent heel wat elementen van de in 2004 voorgestelde 100 EX. Zo zijn de motorkap en de driehoekige A-stijl (die meteen de stevigheid garandeert) uitgevoerd in geborsteld aluminium. Rolls valt ook niet voor de metalen klapdak-trend. De vierpersoons tweedeurs convertible beschikt over een stoffen klapdak dat onder een met hout afgewerkte afdekkap verdwijnt. De grille staat een stukje schuiner dan bij de vierdeurs en is getooid met een nieuw ontworpen ‘Spirit of Ecstasy'. Opvallend; de LED-lichten van de concept schoppen het tot de productieversie. De conventioneel scharnierende voorportieren worden hier vervangen door tegengesteld openende deuren, zoals de achterste exemplaren van de Phantom.

De Drophead Coupé is 23 centimeter korter (5,61m) dan de vierdeurs variant en ziet z'n wielbasis met 25 centimeter ingekort worden (tot 3,32m). Toch weten de Britten de kofferinhoud boven 300 liter te houden; 315 om exact te zijn. De kofferklep scharniert in twee delen. Het horizontale deel klapt op, het verticale deel klapt neer en kan ook dienst doen als zitbankje.

Onder de lange neus zit nog steeds een 6,75l grote V12 die goed is voor 460pk en 720Nm trekkracht (driekwart daarvan staat vanaf 1.000t/min ter beschikking). ZF levert de automatische zesbak. De prestaties zijn nagenoeg gelijk aan die van de vierdeurs; een top van 240km/u en een sprinttijd van net geen zes tellen.