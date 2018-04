Opel Corsa explosief!

Door: REDACTIE

Opel heeft zoals verwacht een bom van een motor in de Corsa gelepeld. De snelle driedeurs krijgt een geblazen 1,6l onder de kap die niet minder dan 192pk uitbraakt. De trekkracht piekt op 230Nm. Een handgeroerde zesbak versluist alles naar de aangedreven voorwielen. Uiteraard prijkt op de kofferklep van de snelle versie de melding OPC, om aan de massa duidelijk te maken dat het Opel Performance Center er z'n zegje in heeft gehad.

De Corsa OPC zal weerom verkrijgbaar zijn in de specifieke blauwe koetswerktint die ook z'n grote broers siert. De sportieve ambities worden met grote velgen (17-duims is standaard en optioneel kan ook een maat groter), en de nodige vleugels in de verf gezet. Opel lakt zelfs de remklauwen in het typerende blauw. En uiteraard krijgt ook het interieur een sportieve saus over zich heen. Aluminiumkleurige pedalen, een sportstuurtje en kuipzetels. En ook veel van hetzelfde blauw; voor de bekleding van de zetels en de sierlijsten om de ventilatieroosters bijvoorbeeld.

De potente motor stuwt de Corsa naar een top van 225km/u. Wie snel met het pookje kan roeren, rondt de kaap van 100 al na 7,2 tellen. De prijs kennen we nog niet, de datum van de lancering wel: de Corsa OPC debuteert in maart op het Salon van Genève.