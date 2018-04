smart fortwo productie gestart

Door: REDACTIE

Smart heeft in de Franse Hambach vestiging de productie-aanloop van de Fortwo II succesvol gestart. Deze tweede generatie kan vanaf medio deze maand besteld worden, de leveringen kunnen vanaf april worden uitgevoerd. Het eerste model dat van de band rolde had een maagdelijk wit koetswerk met zwarte Tridion veiligheidscel.

Tussen oktober 1998 en einde november 2006 werden in Hambach 770.000 Smarts gebouwd. Tot en met de jaarwisseling werden de productielijnen omgebouwd en alles verliep naar wens. Het nieuwe model, dat iets langer is, heeft alles wat zijn voorganger had maar met dat ietsje meer zoals meer comfort, behendigheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid. Dat moest wel aangezien Smart met dit model nu ook op de V.S. clientèle mikt. De basisprijs van het nieuwe model is ongeveer gelijk aan die van zijn voorganger.