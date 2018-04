Door: REDACTIE

Ook al op het Autosalon van Detroit, zal Honda uitpakken met een nieuwe Accord Coupé. Dat is geen productieversie, maar een voorbode daarvan. De sportief gelijnde tweedeurs zal ook niet naar het Europese continent komen, maar Honda wil de vierdeurs berline hier - net als bij de huidige generatie - wel slijten. De neus vinden zien we dus wellicht ook bij ons in het straatbeeld.