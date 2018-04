Gekker moet niet: Nissan Bevel

Door: REDACTIE

Gekker dan dit moet het niet worden: Nissan heeft een monovolume bedacht die speciaal is afgestemd op... de alleenstaande man. Het ding heet Bevel, is uiteraard een studiemodel en zal in Detroit te zien zijn. De 4,4 meter lange monovolume werd bedacht in de Californische designstudio van het merk.

Het interieur is asymmetrisch ingericht. Aan de passagierskant is de Bevel ingericht als een conventionele monovolume, aan de bestuurderszijde is het eerder een bestelwagen. Onder de kap zit een zescilinder benzine met een inhoud van 2,5l.

En waarvoor die alleenstaande man z'n MPV dan wel zou gebruiken? Ook dat heeft Nissan bedacht: voor uitstapjes met vrienden (dat kan niet met een gewone auto), het vervoer van grote onderdelen of een het helpen bij een verhuis...