Dodge Avenger voor middenklasse

Door: REDACTIE

Kan u zich een in Europa succesvolle Amerikaanse middenklasser voor de geest halen? Wij ook niet meteen, maar Dodge wil het toch nog een keer proberen. Het is de Avenger, die momenteel in Detroit staat te blinken en weliswaar niet specifiek voor de Europese markt, maar wel als een wereldwijd product werd ontwikkeld, die de klus moet klaren.

De Avenger deelt z'n platform met de Chrysler Sebring. In de VS bestaat het motorenpalet uit een 2,4l viercilinder en een 3,5l V6 die even later nog het gezelschap krijgt van een FlexFuel 2,7l V6. In Europa zal het palet er wellicht iets anders uitzien. We krijgen een compactere 2,0l benzinemotor en op de 2,4l na worden de Amerikaanse motorversies niet weerhouden. Onder de kap komt ook een tweeliter dieselkrachtbron van VAG-origine, net als bij de eerder dit jaar geïntroduceerde Dodge Caliber. Aardigheidjes omvatten een geavanceerd entertainmentsysteem en bekerhouders die kunnen koelen of verwarmen.