Driedeurs BMW 1 ligt op straat

Door: REDACTIE

Het begint een gewoonte te worden... nu is het de driedeursuitvoering van de BMW 1-Reeks die - een week voor BMW de beelden wou prijsgeven - op straat ligt. Op internet circuleren de eerste beelden van de tweede telg van de 1-reeks.

De motoren zullen dezelfde zijn als we tot op heden in de 1 terugvonden, al is het niet uitgesloten dat de BMW de lancering aangrijpt om enkele technische updates door te voeren. In elk geval mogen we 116i, 120i en 130i op de kofferklep van de benzines verwachten en prijkt op de dieselversies wellicht 118d en 120d. De vermogens bij de eerste soort gaan van goed 120 tot meer dan 260pk, de diesels zijn van 136 tot 177pk sterk.

De vormgeving van het model is nagenoeg gelijk aan die van z'n broertje met vijf deuren. Om de toegang naar de achterbank te vergemakkelijken wordt het voorportier uiteraard wel wat groter. Verder valt op dat het model over licht gewijzigde bumperschilden en lichtunits beschikt. Dat zijn aanpassingen die ook de vijfdeursversie zal ondergaan.