Lichte stijging 2006 voor Seat

Door: REDACTIE

Dat er vanuit Duitsland sterke druk staat op de Spaanse dochter Seat is algemeen bekend. Het is dus niet alleen de vestiging Volkswagen-Vorst die moeilijkheden heeft. Maar voor Seat is er opnieuw hoop want de productie in 2006 steeg lichtjes met 1,9%. Er werden immers 430.000 auto's gebouwd met als grootste afnemer buiten Spanje het U.K. dat eventjes tot 15,5% meer afnam. In West-Europa steeg de verkoop met 2,8%.

Opvallend is dat de Leon het grote succesnummer is want met 110.000 geproduceerde eenheden werd een verhoging van 194% genoteerd. De Leon is in Spanje de eerste in zijn segment en zelfs derde algemeen.