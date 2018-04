Honda Open Top Pure Concept Sport

Door: REDACTIE

Je kan het altijd aan Honda-specialist Mugen overlaten om een model van de constructeur te verbouwen. Op het Tokio Auto Salon, zowat de evenknie van de Duitse Essen Motor Show, presenteerde het bedrijf dan ook een ‘opgeleukte' Honda S2000. Die kreeg de veelzeggende naam Open Top Pure Concept Sport. Nu is elke Honda S2000 wel ‘open top', maar als je ervoor zorgt dat er niets meer is om dicht te doen, dan valt het nog meer op.

Mugen monteert een gigantische rolbeugel, en schrapt voor het overige alles wat op een voorruitomlijsting leek. De voorruit is gedegradeerd tot een kleine winddeflector. Aan de achterzijde is de S2000 duidelijk herkenbaar, maar de neus is door Mugen herwerkt. Onderhuidse aanpassingen zijn er helemaal niet. Mugen bouwde het model om de merkencompetitie, die door het bedrijf sterk wordt gesteund -ze leveren immers de modificaties- in de kijker te zetten.