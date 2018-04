Officieel: vernieuwde BMW 1-Reeks

Door: REDACTIE

Op het Autosalon van Genève zal BMW een opgefriste 1-Reeks voorrijden. De voornaamste nieuwigheid is de komst van een driedeursversie, waarvan de eerste beelden reeds vorige week gelekt werden. De constructeur opteerde evenwel niet voor een aangepaste vormgeving. Op de grotere voorportieren na, is de driedeurs identiek aan de vijfdeursvariant. De opfrisbeurt levert de 1 een nieuw front op, met grotere nieren en een ruim bemeten luchtinlaat. Ook aan de luchtunits werd wat gesleuteld. In het interieur moeten nieuwe kleuren en zacht aanvoelende materialen de kleine BMW wapenen tegen de tand des tijds.

De Duitsers introduceren enkele technologische snufjes die hoger in het gamma furore maken op de 1-Reeks. We denken dan onder meer aan meedraaiende koplampen, Actif Steering en een USB-aansluiting bij de geluidsinstallatie. Voor de groene jongens is er een pakket maatregelen dat gaat van een start-stop-functie (die de motor telkens bij stilstand uitschakelt), een schakelindicator op het dashboard en een systeem met Brake Energy Regeneration; de 1 recupereert de energie die tijdens het remmen of uitbollen vrijkomt en gebruikt die om de radio en de airco de doen functioneren. Volgens de constructeur scheelt dat zo maar eventjes 15% in het verbruik.

Het motorenpalet wordt met uitzondering van de 1.6l grote instapper integraal op de driedeurs overgezet. Een update levert wel extra vermogen op. Zo sprint de 120i van 150 naar 170pk en is de 118d voortaan 143pk sterk (was 122). De krachtigste telg blijft de 130i. De driedeursversie steekt z'n nagenoeg identieke vijfdeursbroer overigens naar de kroon; in de sprint is hij telkens 1 tiende sneller. De 130i met drie deuren sprint dan ook naar 100 in zes tellen rond.