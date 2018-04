Circuit-bommetje van GTM

Door: REDACTIE

Het Britse GTM houdt zich vooral bezig met de productie van kit-cars. Maar het merk broedt nu ook op een extreem model dat is afgestemd op de almaar groter wordende schare autoliefhebbers die op open circuitdagen met een speeltje gaan racen. Dat moet de 40TR worden. Het recept; een minimalistische tweezitter die -om tot het uiterste gewicht te besparen- nauwelijks over een koetswerk beschikt en wordt aangedreven door de 220pk sterke atmosferische tweelitermotor uit Honda's S2000 en Civic Type R. Dat klinkt bekend, want het is ruwweg hetzelfde recept als voor de Ariël Atom. Van die laatste is er ook een wegversie beschikbaar. GTM overweegt die stap, maar evolueert eerst nog of er wel voldoende vraag bestaat. De producent communiceert in de UK een vanaf-prijs van 15.000 Britse Ponden. Dat is gauw 5.000 Pond goedkoper dan de goedkoopste Atom. De prestaties zijn ook niet min. Het pluimgewicht haalt volgens GTM een top van 240km/u en katapulteert zich in minder dan 4 tellen naar 100km/u.