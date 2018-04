Door: REDACTIE

Ondanks positieve reacties op de TT Shooting Brake-stijlstudie die Audi in 2005 op het Autosalon van Tokyo voorstelde, gaat het model niet in productie. De tweedeurs break zou te veel kannibaliseren op de reeds bestaande Coupé. Dat heeft Audi's productchef Ulrich Hackenberg laten weten in een interview met een Nederlands autoblad. De TT Shooting Brake onthulde destijds het lijnenspel van de nieuwe generatie Audi TT.