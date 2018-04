Edag denkt aan luxe-pickup

Door: REDACTIE

Het Duitse EDAG, een toeleverancier van onder meer VAG, Ford en GM, stelt in maart op het Autosalon van Genève een nieuwe concept car voor. Voor de onderneming is het een beproefde techniek om z'n kunnen te tonen. Afgelopen jaar knutselden de ingenieurs nog een terreinwagenversie van de VW Beetle in elkaar. Volgens EDAG gebeurde de complete ontwikkeling van de LUV (wat staat voor Luxury Utility Vehicle) in amper drie maanden.

De LUV is niet bepaald bescheiden. De lengte van 5,70m, de breedte van goed 2m en de hoogte van 1,80m leveren in de stad gegarandeerd parkeerstress op. De open laadruimte moest nu eenmaal met een riante binnenruimte gecombineerd worden. De stijlelementen haalt EDAG uit de maritieme sector. Zo is een deel van de motorkap en het laadcompartiment met hout bekleed.

Serieproductie van het model is niet ondenkbeeldig. EDAG zegt dat het met verschillende partners gesprekken voert, al is een definitieve beslissing nog (lang) niet genomen.