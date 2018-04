Chinese MG's in aantocht

Door: REDACTIE

Nanjing Automotive, het Chinese concern dat twee jaar geleden MG bemachtigde, kondigt aan dat het in de lente de productie van de MG TF herstart. De productie gebeurt op twee fronten. Een groot deel van de TF zal in China vervaardigd worden, maar ook in de voormalige MG-fabriek in Longbridge komt er weer bedrijvigheid. Daar zullen de rechtsgestuurde versies voor de Engelse markt afgewerkt worden. Nanjing zegt daarvoor een aantal ex-MG werknemers in dienst te hebben genomen. Hoe de TF Roadster tot bij de klant zal raken (dealernet) is nog onduidelijk.