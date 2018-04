Dit is de nieuwe Volvo V70!

Door: REDACTIE

Op het aanstormende Autosalon van Genève, dat op 8 maart de deuren voor het grote publiek opent, zal Volvo de nieuwe V70 voorstellen. Het merk hoopt er jaarlijks 75.000 van te slijten. De Zweden zijn te rationeel om mee te gaan in het lifestyle-denken dat het segment al jaren overheerst en benadrukken dat de V70 in de eerste plaats een functionele break is. Volvo leverde zelfs extra inspanningen om het gebruiksgemak nog te verbeteren. Zo scharnieren de achterlichten in de kofferklep mee omdat de laadopening op die manier groter wordt. De laadcapaciteit groet met 55l tot 540l in vergelijking met de uittredende generatie. Wie wil, kan uit de optielijst een elektrische kofferbediening plukken.

Onder de kap komen nieuwe, of op z'n minst herwerkte motoren. Bij de benzines gooit een nieuwe drieliter turbo-eenheid grote ogen. Die pakt uit met 285pk en 400Nm koppel en zal als enige standaard gekoppeld worden aan vierwielaandrijving. Eronder vinden we een atmosferische 3.2 die 238 paarden koppelt aan 320Nm trekkracht, en een geblazen 2.5 die goed is voor 200pk en 300Nm. De diesels zijn wel oude bekenden. De 2.4D vijfcilinder levert 163pk en de krachtigere variant van dezelfde centrale ‘D5' heeft 185 stuks op stal. Een zestrapsautomaat is in de meeste gevallen een optie.

De V70 wordt leverbaar met het Four C-chassis, dat zich aan de omstandigheden aanpast. Uiteraard is stabiliteitscontrole standaard. De andere veiligheidsvoorzieningen omvatten een dode-hoek-detectie (BLIS), anti-whiplash-systemen (WHIPS), het Side Impact Protection System (SIPS), remassistentie, een intelligente snelheidsregelaar met radar en zelfs een aan het communicatiesysteem gekoppelde hartslagmonitor.