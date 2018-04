Mazda's Hakaze wordt hippe stads-4x4

Door: REDACTIE

Mazda houdt z'n designers graag bezig. Vorig jaar toonden de Japanners niet minder dan drie totaal nieuwe concept cars op verschillende autosalons (de Sassou, Senku en Kabura) en ook dit jaar doen ze lustig door. De Hakaze wordt in Genève voor het voetlicht gereden. Al die productiviteit heeft overigens wel een doel. Mazda's nieuwe designverantwoordelijke Laurens van den Acker, werkt immers hard aan de vormgeving van toekomstige modellen en wil zo veel mogelijk elementen bij het publiek toetsen. De nieuwe huisstijl heet ‘Nagare' wat zoveel betekent als ‘vloeiend' en de ‘essentie van beweging'. Net als bij eerdere studiemodellen, vormt de natuur de belangrijkste inspiratiebron.

De Hakaze is een product van Mazda's Europese Design Centre dat in het Duitse Frankfurt gelegen is. Uiteraard is het een crossover, dit maal een coupé met roadster-elementen. Hij zou zo prettig moeten zijn om rijden als een compacte vijfdeurs, maar is voorzien op een avontuurlijke levensstijl. De afmetingen zijn nauwelijks groter dan de huidige Mazda 3. In de lengte meet het model 4,42m (amper 1,5cm meer dan de 3), het is 1,89m breed (+13,5cm) en ook 1,56m hoog (+9,5cm). In tegenstelling tot de vorige penoefeningen, verklaart Mazda expliciet dat de Hakaze de voorbode zou kunnen zijn van een compacte crossover voor de Europese markt. De naam is evenwel Japans en bestaat uit een samentrekking van de termen voor ‘blad' en ‘wind'. De Hakaze heeft geen B-stijl en twee derde van het glazen dak kan weggenomen worden en gestockeerd worden in een uitsparing in de achterbumper. Met de zijruiten open bekom je dan -volgens Mazda- het gevoel van een vierpersoons coupé. De toegang tot het interieur wordt verzekerd door twee grote portieren die 30° openzwaaien en vervolgend 45° omhoog gaan. Deurhendels zijn er niet, de portieren openen als de houder van een transponder over de plaats wrijft waar de deurhendels normaal geplaatst zijn.

De Hakaze wordt aangedreven door de 2,3l turbomotor die ook de sportiefste Mazda 6 aandrijft. Het vermogen wordt door een automatische zesbak naar de vier wielen geleid. Perfect voor in de stad, maar de avontuurlijke types kunnen er natuurlijk ook mee tot op het strand rijden. Mazda haast zich overigens om te zeggen dat -mocht het tot serieproductie komen- er ook diesels voorzien zijn.