Honda werkt aan hybride sportauto

Door: REDACTIE

Honda pakt op het Autosalon van Genève uit met een nieuwe Concept Car. Die is het antwoord van de constructeur op de vraag naar een hybride voertuig voor de toekomst. Honda heeft met z'n Civic reeds een hybride in de catalogus staan, maar werkt dus ook aan een compacte sportwagen. Deze ‘Small Hybrid Sports Concept' werd door Honda R&D Europe in het Duitse Offenbach ontwikkeld. Of het model ooit in productie gaat, laat de constructeur vooralsnog in het midden.

Daarnaast presenteert Honda voor het eerst in Europa een voor dagelijks verkeer geschikte FCX-Concept Car die door brandstofcellen wordt aangedreven. Het model haalt 160km/u en heeft een rijbereik van 570km. In de Japan en de VS zou het model volgend jaar in beperkte aantallen te koop zijn.