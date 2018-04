Wereldprimeur: boxer-diesel van Subaru

Door: REDACTIE

Het is al lang geen geheim meer dat Subaru werkt aan s'werelds eerste boxer-dieselmotor. De constructeur zal die begin volgende maand, op het Autosalon van Genève, aan het publiek voorstellen. Exacte specificaties wil Subaru nog niet kwijt, maar het merk wijst uiteraard op de voordelen van de boxer-technologie. Behalve het lage zwaartepunt, wat het weggedrag bevordert, elimineert de motorconstructie met tegenover elkaar liggende cilinders ook inherente motortrillingen. De diesel hoeft daarom niet over balansassen te beschikken om trillingsarm en stil te werken. De krachtbron is ook niet groter dan z'n benzine-tegenhangers.

Over het karakter van de motor wil Subaru al kwijt dat het blok reeds bij lage toerentallen over ongewoon veel trekkracht beschikt, en dat het blok ook bij hoge omwentelsnelheden zeer alert reageert. Beide eigenschappen gelden ook voor de boxercentrales die benzine door de horizontaal gepositioneerde cilinders jagen. De eerste wagen met een Subaru-diesel -de Legacy- wordt pas begin 2008 voorgesteld, maar de complete aandrijflijn is klaar. Vanzelfsprekend past Subaru de eenheid in z'n volledig symmetrische intergraalaandrijving in. De constructeur had ook een dieselmotor van een ander merk kunnen betrekken, maar de eigenzinnige Japanners wilden geen enkele toegeving ten opzichte van het rijgedrag doen. De ontwikkeling van een boxer-diesel was de enige oplossing.