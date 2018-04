smart met twee extra wieltjes

Door: REDACTIE

Bij smart beweert men met geen haar aan de lancering van een aanhangwagen voor de stadsmus te denken, maar als stijloefening voor de ontwerpers kon het concept toch door de beugel. En de aanhanger is net zo ‘slim' als de smart fortwo. Het ding is immers geheel modulair. Het kan gebruikt worden voor transport van een motorfiets, een geïntegreerd bootje en er is zelfs een kampeervariant. Voor een aanhangwagen is de smart fortwo evenwel niet gehomologeerd.