Dodge Demon is Viper Light

Door: REDACTIE

DaimlerChrysler werkt al een tijdje aan een betaalbare sportwagen voor Dodge. Het publiek werd eerder al opgewarmd met de Copperhead (1997) en de Razor (2002). Dit nieuwe model werd Demon gedoopt en debuteert op het Autosalon van Genève. Officieel heet het nog een prototype te zijn, maar DaimlerChrysler schijnt nu wél productie te overwegen. De Pontiac Solstice / Saturn Sky van GM (die in Europa als Opel GT op de markt komt) verkoopt in de VS immers als zoete broodjes. Net als de Chrysler Crossfire (een reïncarnatie van de vorige generatie Mercedec SLK), zijn het de achterwielen die voor de aandrijving zorgen. Met compacte afmetingen (3,97m lengte, 1,74m breedte en 1,32m hoogte) en een bescheiden leeggewicht van 1.179kg, heeft het recept meer gemeen met pakweg de Mazda MX-5 dan met die andere sportwagen van Dodge; de inmiddels 600pk sterke Viper.

De Demon stelt het met flink wat minder vermogen. Onder de kap vooraan zit een 2,4l grote viercilinder die 172pk levert en een trekkracht van 224Nm paraat heeft. Ook dat zit wat in de buurt van de Mazda. Dodge geeft geen prestaties vrij, maar met de MX-5 in het achterhoofd hoort een sprinttijd van minder dan 8 tellen tot de mogelijkheden. Het uiterlijk vertoont de kenmerkende Dodge-trekjes. Grote broer Viper heeft model gestaan voor de agressief ogende snuit van dit ‘light'-product. Het meest opvallende kenmerk zijn evenwel de sterk uitgeslagen achterste wielkasten. Wordt (misschien) vervolgd.