M Sportpack voor nieuwe BMW 3 en 1

Door: REDACTIE

BMW's M-afdeling is nog niet klaar met de nieuwe M3, maar de sportpakketten -beschikbaar voor alle motorversies- voor de Coupé en Cabrio zijn er inmiddels wel. Behalve de aangepaste bumperstukken die een agressievere uitstraling aan het model verlenen, omvatten de optie ook een 15mm verlaagde, stugger afgestelde ophanging en 18-duims wielen. Negentienduimers zijn er tegen een meerprijs. Aan de binnenzijde zijn er sportzetels met een blauwe bekleding, is de dakhemel antracietkleurig en bestaan de sierlijsten uit geborsteld aluminium. Het M-Sportpack is zeer populair. BMW claimt dat bijna driekwart van de klanten van zescilindermodellen uit de 3-Reeks het neemt.

Tegelijk komt er van de 130i een M Sport Limited Edition. De 265pk sterke achterwielaandrijver wordt opgewaardeerd met een spoilerset, wat meer crhoom aan de buitenkant, M-accenten in het interieur (stuurwiel, sportzetels, versnellingspook...) en de obligate verlaagde ophanging. De 130i M Sports Limited Edition krijgt specifieke 18-duims lichtmetalen velgen en zal enkel leverbaar zijn in een Carbonzwarte metaalkleur.