Meer over Rinspeed eXasis

Door: REDACTIE

Het Zwitserse Rinspeed, dat onder meer naam maakt door Porsches te tunen, stelt traditiegetrouw een opvallende concept car voor op het Autosalon van Genève. Dit jaar is dat niet anders. Van de eXasis gaven we eerder al de eerste informatie mee, en nu zijn er meer gegevens. Het meest opvallende aspect is dat het buizenframe bekleed is met hoogwaardige doorschijnende kunststof. Fabrikant Bayer levert die voor de gelegenheid aan. En Rinspeed is consequent; ook de bodem is doorzichtig, opdat de bestuurder de grond onder zich zou kunnen zien voorbijflitsen.

In het sigaarvormige model zitten bestuurder en passagier achter elkaar in tandempositie. De wielen staan los van het koetswerk en zijn voor de helft ingekapseld. Achterin zit een 750cc tweecilindertje dat het dankzij drukvoeding tot 150pk schopt. Het gewicht blijft beperkt tot 750kg, wat flitsende prestaties moet garanderen. Zoals bij Rinspeed wel vaker het geval is, draait de motor op een alternatieve brandstof. Bio-ethanol helpt het vermogen omhoog en reduceert de CO²-uitstoot.