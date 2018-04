Prijzen Honda Civic Type R en -S

Door: REDACTIE

Honda heeft de prijzen voor de sportieve versies van de nieuwe Civic vrijgegeven. De sportief aangeklede S is er vanaf € 19.990. Voor dat bedrag wordt de combinatie gemaakt met de 140pk sterke 1.8l viercilinder. Dieselen in een sportief pakket kan ook. De 2.2l grote en eveneens 140pk sterke zelfontbrander Type S staat vanaf € 23.160 in de catalogus.

De pittige Type R, voorzien van een 201pk sterke atmosferische tweeliter, wisselt voor € 25.900 van eigenaar. Die versie is onder meer voorzien van een automatische airco met twee zones, een krachtige geluidsinstallatie, een beklede koffervloer... Honda biedt ook nog een variant aan die deze comfortuitrusting mist; de Civic Type R "Lightweight". De gewichtsbesparing zou zo'n veertig kilogram bedragen, waardoor de compacte voorwielaandrijver net iets gretiger voor de dag komt. Hij is ook wat betaalbaarder want de uwe vanaf € 23.900.