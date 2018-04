Nieuwe smart Brabus krijgt 2 smaken

Door: REDACTIE

Smart huistuner Brabus mag uiteraard z'n stempel ook op de nieuwe generatie drukken. En, opvallend, het huis kiest daarbij niet meer uitsluitend voor sportiviteit. De fortwo Brabus is er voortaan in twee smaken; gewoon en Xclusive. In beide gevallen is het vermogen opgekitteld tot 98pk en zwelt het koppel naar 180Nm, maar de Xclusive wordt met onder meer speciale vloermatten, een vollederen comfortinterieur, een stuurwiel met schakellepels en een met leder beklede schaduwkap voor het instrumentarium nog beter uitgerust.

Een Brabus-klokkenset, sportuitlaat, grotere velgen, mistlichten, sportstuur en aluminium pedalen zijn voor de twee smaken eender. Ook de prestaties zijn gelijk; de sprint van de fortwo Brabus neemt 9,9 tellen in beslag en de begrenzer is opgetrokken tot 155km/u. De Brabus komt gewoon in de prijslijst en is eind dit jaar leverbaar.