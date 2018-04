Fiat: de legendarische Abarth is terug!

Door: REDACTIE

Bij Fiat zit het gevoel weer helemaal goed. Dat herwonnen zelfvertrouwen beweegt de Italianen er zelfs toe het legendarische sportmerk Abarth nieuw leven in te blazen. Op het Salon van Genève prijkt alvast een Punto Abarth. Officieel is dat nog een concept car, maar een productieversie zal niet lang op zich laten wachten. De sportieve aankleding omvat uiteraard bumpers met grotere luchthappers en spartbordverbreders. Belangrijker is dat op de neus een opnieuw gestileerd Abarth-logo met schorpioen te vinden is. Op de flanken is de typische striping ook opnieuw geïnterpreteerd. Nog zo'n leuk stijlkenmerk is het donker uitgewerkte dakpaneel. Onder de kap zit een 1.4l turbomotor die goed is voor 150pk (bij 5.500t/min). Wordt 98 RON benzine getankt, dan wordt dat zelfs 155pk en Fiat noemt in één adem nog een opvijzelsetje dat voor 180pk zou kunnen zorgen.

Het publiek zal in Genève ook de Grande Punto Abarth S2000 kunnen bewonderen. Die zal dit jaar door Fiat ingezet worden in het Italiaanse Rally Kampioenschap. Het model, dat op de vier wielen aangedreven wordt door een 270pk sterke atmosferische tweeliter, zal evenwel ook aan private teams aangeboden worden.