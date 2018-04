Opel GTC gunt blik op toekomstig Opel-design

Door: REDACTIE

De Opel GTC Concept (Gran Turismo Coupé) is de blikvanger op de Opel-stand tijdens het 77e salon van Genève. Deze wagen showt het toekomstige design voor andere te verwachten Opel-modellen. Opel zoekt al langer naar een zelfbewuster en emotioneler imago. De vormentaal van de GTC wil daartoe bijdragen. De Opel GTC is een prestatiegerichte en tevens veelzijdige vierzitter met coupé-koetswerk. Voor de aandrijving van de GTC kiest Opel een 2,8-liter V6 turbobenzinemotor. Hij levert een ronde 300 pk, die hij aan de weg slijt via een intelligente, elektronisch gestuurde vierwielaandrijving.

De veelzijdigheid van de GTC komt tot uiting via het uitgekiende ‘Flex4'-systeem, waarvoor een patentaanvraag loopt. De rugleuningen van beide achterzetels kunnen met een afstandsbediening afzonderlijk worden neergelegd tegen de voorzetels. Dat laat toe de GTC om te vormen tot een ruime drie- of tweezitter met een vlakke laadvloer. De koffer kan tot 1020 liter opslokken, zonder dat de zetels uit de auto moeten verwijderd worden.

De conceptcar toont ook een nieuw logo voor de Duitse GM-dochter. Het oogt fijner, behoudt de overbekende bliksemflits, en voegt in reliëf de naam Opel toe.