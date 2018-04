Opel Corsa OPC

Door: REDACTIE

In Genève rijdt Opel zijn krachtigste en snelste uitvoering van de Corsa als OPC-versie in de spots. Onder de motorkap van het driedeurs koetswerk huist 1,6-liter turbomotor, goed voor 192 pk en een overboost-koppel van 266 Nm. Dat maakt de Corsa OPC 225 km/u snel en maakt een standaardsprint in 7,2 seconden mogelijk. Normaal bedraagt het max. koppel 230 Nm, doch dit kan kortstondig met 15% worden verhoogd tot de overboost-waarde van 266 Nm, wat de prestaties zeker ten goede komt. Zo wordt een herneming van 80 naar 120 km/u in 5e versnelling afgeklokt na 6,7 seconden. Ondanks deze prestaties blijft het gemiddelde verbruik bescheiden met 7,9 l/100 km als gespecificeerde waarde.

Vanzelfsprekend is de sportieve inborst van de Corsa OPC ook uiterlijk zichtbaar. Een dakspoiler, speciaal ontworpen buitenspiegels en typisch gelijnde voor- en achterschorten met opvallende openingen, 17" lichtmetalen velgen met 215/45 R17 banden, maken deze Corsa meteen herkenbaar. Erg geslaagd is de centrale driehoekige uitlaateindpijp, die helemaal in de achterschort geïntegreerd zit. Ook het interieur deelt in de sportieve aankleding met chroom omrande instrumenten met rode wijzers, een middenconsole in pianolak, een lederen sportstuurwiel met afgevlakte onderzijde en sportzetels met geïntegreerde hoofdsteunen.

De krachtige motor wordt bijgestaan door een aangepast chassis met anders afgestelde veren en schokdempers, alsook een sterker achterasprofiel. De Corsa OPC ligt 15 mm korter bij het wegdek en hij kreeg een op het sportieve rijgenot afgestemd ESP mee, dat standaard uitschakelbaar is. Het 16" remsysteem met geventileerde schijfremmen op de voorwielen, zorgt voor evenwicht met de motorprestaties.