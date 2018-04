BMW M3 Concept laat vermogenswedloop oplaaien

Door: REDACTIE

Begin dit jaar verbaasde BMW ons nog met de invoering van een stalen vouwdak voor zijn 4e generatie van 3 Reeks Cabrio. Nu de onzekerheid was weggenomen over de definitieve uitvoering van deze modelvariant, werd alle aandacht toegespitst op de nieuwste versie van de sportieve kroon op de 3 Reeks, de M3. In Genève licht BMW het doek van de M3 Concept, maar het leidt geen twijfel dat de definitieve uitvoering - we verwachten ze in september op de IAA in Frankfurt - hier nauwelijks zal van afwijken.

De nieuwe M3 onderscheidt zich nadrukkelijker van zijn minder felle broers. Dat doet hij o.a. door een grotere spoorbreedte, flink gezwollen spatborden en bovenal door de bult in de motorkap. BMW heeft het over een ‘powerdome', een designdetail dat zeker de agressieve uitdrukkingskracht van het vooraanzicht zal ondersteunen. Onder de kap van de M3 Concept zit een V8, waarvan BMW ons het vermogen niet wil verklappen. Minder dan 420 pk zou een ontgoocheling zijn, gezien het vermogen van de Audi RS4 en de nieuwe Mercedes-Benz C-Klasse AMG.

Zijn silhouet leunt sterk aan bij de grote 6. Naar het voorbeeld van de M6 neemt hij een lichtgewichtconstructie - met koolstofvezels ‘gewapende' kunststof - over voor het dak. In Genève staat hij te schitteren met lichtmetalen 19" velgen.