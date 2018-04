Nissan laat zijn X-Trail flink groeien

Door: REDACTIE

De Nissan X-Trail neemt het platform van de recent geïntroduceerde Qashqai over. Hij groeit 17,5 centimeter in de lengte, wat resulteert in 4,63 meter en in meer laadcapaciteit. Voortaan kan men 555 liter kwijt, dat is zomaar eventjes 145 l meer dan voorheen. Nissan biedt nu ook een gemakkelijk te onderhouden koffermat en een dubbele laadvloer met separaties om diverse spullen te verbergen. Deze 127 mm hoge kofferindeling kan gemakkelijk verwijderd worden, zodat het totale laadvolume zelfs meer dan 600 l bedraagt. Het X-Trail interieur wordt moderner een aangenamer aangekleed, terwijl de algemene kwaliteitsindruk erop vooruit gaat. Vanaf de zomer staat de nieuwe X-Trail bij de dealers.

Voor de aandrijving blijft de oude, 169pk en 233Nm sterke 2.5 benzinemotor behouden. Daarnaast verschijnen 3 nieuwe motoren uit de rekken van Renault. Het gaat om een 2.0 benzinemotor, goed voor 140 pk/193Nm en een paar 2.0 dieselmotoren. De diesels zijn er in 2 vermogenvarianten: 150pk/320Nm en 173pk/360Nm. De minst krachtige is optioneel leverbaar met een automatische schakelmechaniek. Naast nieuwe motoren introduceert Nissan een verbeterde versie van zijn elektronisch gestuurde ‘All Mode' vierwielaandrijving. Dit systeem optimaliseert elektronisch de aandrijfkracht per wielpaar, daar waar andere systemen eerst een slip moeten detecteren bij één wielpaar, om vervolgens bij dat wielpaar kracht weg te nemen en over te hevelen naar het andere, niet slippende wielpaar. Het wordt nu aangevuld met DDS en USS. DDS staat voor ‘Downhill Drive Support', terwijl USS het omgekeerde voor zijn rekening neemt, ‘Uphill Start Support'. USS treedt automatisch in werking zodra de hellingshoek meer dan 10° bedraagt, om het voertuig te blokkeren tot de bestuurder aangeeft te willen wegrijden. DDS moet geschakeld worden en vult de ‘Lock'-werkingsmodus aan van ‘All Mode', zodat de wagen bij een steile afdaling niet sneller gaat dan 7km/u.