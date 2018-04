Ypsilon Sport van MomoDesign

Door: REDACTIE

De eerste door MomoDesign onder handen genomen Ypsilon scoorde goed, dus Lancia breidt er een vervolg aan. De nieuwe Ypsilon Sport die door het Italiaanse stijlhuis van een specifieke aankleding is voorzien, wordt geleverd met een titaniumkleurige lak voor de achterklep, dak en zijspiegels. Belangrijke stijlelementen zoals de grille en de hendel van de achterklep zijn uitgevoerd in geborsteld metaal en de achterruiten zijn geblindeerd. De topversies zijn daar bovenop voorzien van 16-duims lichtmetalen velgen.

Het interieur wordt uitgevoerd in een specifieke zwarte stof en Alcantara en het stuurwiel en versnellingspookknop zijn bekleed met leder. Onder de kap zit een 1.3 Multijet diesel die 105pk (!) en 200Nm koppel levert. Een kleine krachtpatser die de stadswagen in combinatie met een handgeschakelde vijfbak in 10,3 tellen naar 100km/u doet accelereren en tot 177km/u snel maakt. Daarnaast wordt ook een 1.4 benzine (met zesbak) en een 90pk sterke 1.3 JTD diesel leverbaar. De versie komt deze zomer op de markt.