Magna Steyr creatief met daken

Door: REDACTIE

Het Oostenrijkse bedrijf Magna Steyr, onder meer bekend van de productie van Europese Chryslers en Jeeps, heeft de Mila Future in elkaar geknutseld. Orgelpunt van dit heel apart ogende studiemodel is een nieuwe aanpak van het inmiddels razend populaire klapdak. Door de drang te onderdrukken om de achterste zijruitjes ook op te bergen, krimpt de opbergruimte voor het klapdak met een vijfde. Een verschil dat groot genoeg is om een volwaardige coupé-lijn te kunnen behouden. Dit in tegenstelling tot de huidige generatie CC's (Coupé-Cabriolet). Die zijn steeds met een uitgesproken kont gezegend, wat de natuurlijke proporties van het model uiteraard niet ten goede komt.

Niettemin is de dakconstructie van de Mila Future zeer veelzijdig. Je kan ermee rijden als coupé (volledig dicht dus), als cabriolet (helemaal open), als landaulet (alleen de achterruit is dan weg) of als targa (zonder dakpaneel). Magna Steyr kijkt uiteraard of het geen fabrikanten warm kan maken voor deze oplossing.