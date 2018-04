GM werkt aan DSG-versnellingsbak

Door: REDACTIE

General Motors werkt hard aan een gerobotiseerde manuele versnellingsbak met dubbele koppeling. De DSG-automaat (Dual Sequential Gear) van Volkswagen-Audi staat daarvoor model. General Motors wil niet specifiëren in hoeverre de techniek overeenkomt, maar bevestigt dat het werkingsprincipe voor de gebruiker hetzelfde zal zijn. De nieuwe versnellingsbak moet bliksemsnelle en gevoelloze overgangen mogelijk maken door tijdens het schakelen kortstondig twee versnellingen tegelijk in te schakelen.

GM ontwikkelt de transmissie in z'n ontwikkelingscentrum nabij het Italiaanse Turijn. De eerste toepassingen zijn wellicht voor sportieve Europese modellen, waarbij Opel en Saab zich uiteraard op de voorgrond werken. Over een lanceerdatum wil de constructeur het nog niet hebben. Daarvoor is het nog te vroeg.