BMW X6 in 2008

Door: REDACTIE

BMW zal in 2008 twee compleet nieuwe modellen lanceren, dat is door de constructeur uit Beieren bevestigd. Het gaat om een nieuwe SUV die z'n techniek grotendeels zal delen met de recent gelanceerde X5, maar een trapje hoger gepositioneerd zal worden. De SUV, die eigenlijk al twee jaar geleden voor het eerst werd aangekondigd, krijgt sportievere kenmerken, waaronder een coupé-achtige daklijn, maar zou niettemin vier portieren hebben. De X6 zal in Spartanburg in de VS van de band lopen, waar momenteel al de Z4 en X5 gebouwd worden.

Eveneens in 2008, komen de Duitsers met hun eerste volumemodel. Ook dat wordt wellicht een cross-over; een concurrent voor Mercedes' R-Klasse. Dat model zou de type-aanduidig F krijgen, maar dat is ons nergens bevestigd.