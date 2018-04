Nieuw logo voor Lancia

Door: REDACTIE

Enkele jaren geleden hingen er nog donderwolken boven Fiat's luxemerk Lancia, maar tegenwoordig wordt de toekomst van het merk niet langer in vraag gesteld. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe Delta, en dat is slechts het begin. Om het vertrouwen in de toekomst te benadrukken, krijgt Lancia een nieuw logo. Dat benadrukt volgens het merk beter de waarden waar z'n producten voor staan en symboliseert dan ook zowel traditie als innovatie.

Het eerste Lancia-symbool dateert uit 1907 en was een rechthoekig bronzen identificatieplaatje met het opschrift ‘Lancia e C'. De blauwe kleur dateert van 1911 en het schild, dat werd behouden maar een driedimensionaal uitzicht kreeg, stamt uit 1929. De belangrijkste wijziging is het geïntegreerde stuurwiel dat voortaan een grafisch symbool is dat door middel van twee verticaal gepositioneerde puntige spaken de aandacht naar de (beter leesbare) letters Lancia leidt.