BMW: 86% middenklassers

Door: REDACTIE

BMW boert de laatste jaren bijzonder goed en realiseerde de laatste vier jaren een stijgen van z'n marktaandeel met 2 procent. Het Beierse stevent recht op zes procent van de markt af. Met de 3-reeks is BMW zelfs marktleider in het segment D. Dit voor daler Audi (A4) en stijger VW (Passat). In het segment H blijft Audi met de A6 sterk op kop voor BMW's 5-serie en Citroën's C5. BMW is in het segment van de 3 en 5 met een totaal marktaandeel van 3,2% eveneens leider op het veld van de company cars.

De 1-reeks loopt lekker met, tegenover de overige modellen van het huis, een aandeel van 16,2%. De 3-reeks is en blijft de topper met 43,60% en de 5-serie is eveneens goed voor 24,30%. Dat betekent dat de kleine en grote middenklassers goed zijn voor 84% van BMW's productie. Voor de topreeksen 6 en 7 noteerden wij 3,70%, voor de zgn. niche-modellen X3 en X5 12,80%.

2007 wordt een druk jaar voor BMW want onlangs werden in Genève de 1-reeks driedeurs, de met sportieve accenten nogmaals opgewaardeerde 5-serie, de M5 Touring, de Alpina B3 en facelift van de B5 en de 3-serie coupé-cabrio voorgesteld. Nog later krijgen wij een facelift van de 6-serie en wij kunnen nu reeds met zekerheid zeggen dat tegen het einde van het jaar de 1-reeks coupé wordt gepresenteerd. In dit geval een beetje concurrentie in eigen huis want de zopas geëxposeerde 1-reeks driedeurs is ook al een lekker stuk. Uiteraard zal de 1 coupé met een sterkere motorisering worden aangeboden.